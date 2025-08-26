Iagon (IAG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.135599 $ 0.135599 $ 0.135599 24 שעות נמוך $ 0.157003 $ 0.157003 $ 0.157003 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.135599$ 0.135599 $ 0.135599 גבוה 24 שעות $ 0.157003$ 0.157003 $ 0.157003 שיא כל הזמנים $ 0.389333$ 0.389333 $ 0.389333 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.42% שינוי מחיר (1D) -11.88% שינוי מחיר (7D) -15.47% שינוי מחיר (7D) -15.47%

Iagon (IAG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.135599. במהלך 24 השעות האחרונות, IAG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.135599 לבין שיא של $ 0.157003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IAGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.389333, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IAG השתנה ב -2.42% במהלך השעה האחרונה, -11.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Iagon (IAG) מידע שוק

שווי שוק $ 50.99M$ 50.99M $ 50.99M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 135.60M$ 135.60M $ 135.60M אספקת מחזור 376.02M 376.02M 376.02M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Iagon הוא $ 50.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IAG הוא 376.02M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 135.60M.