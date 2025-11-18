Hypr מחיר היום

מחיר Hypr (HYPR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00164694, עם שינוי של 14.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HYPR ל USD הוא $ 0.00164694 לכל HYPR.

Hypr כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,243,684, עם היצע במחזור של 760.00M HYPR. ב‑24 השעות האחרונות, HYPR סחר בין $ 0.00161494 (נמוך) ל $ 0.00194649 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00874279, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00118399.

ביצועים לטווח קצר, HYPR נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו -52.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hypr (HYPR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M אספקת מחזור 760.00M 760.00M 760.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hypr הוא $ 1.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HYPR הוא 760.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.64M.