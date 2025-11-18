Hyperwave HYPE מחיר היום

מחיר Hyperwave HYPE (HWHYPE) בזמן אמת היום הוא $ 40.89, עם שינוי של 4.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HWHYPE ל USD הוא $ 40.89 לכל HWHYPE.

Hyperwave HYPE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,576,023, עם היצע במחזור של 185.16K HWHYPE. ב‑24 השעות האחרונות, HWHYPE סחר בין $ 37.82 (נמוך) ל $ 42.27 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 59.58, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 29.97.

ביצועים לטווח קצר, HWHYPE נע ב +0.51% בשעה האחרונה ו -0.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) מידע שוק

שווי שוק $ 7.58M$ 7.58M $ 7.58M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.58M$ 7.58M $ 7.58M אספקת מחזור 185.16K 185.16K 185.16K אספקה כוללת 185,160.7577115793 185,160.7577115793 185,160.7577115793

שווי השוק הנוכחי של Hyperwave HYPE הוא $ 7.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HWHYPE הוא 185.16K, עם היצע כולל של 185160.7577115793. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.58M.