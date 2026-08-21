Hydra מחיר היום

מחיר Hydra (HYDRA) בזמן אמת היום הוא $ 0.02629292, עם שינוי של 0.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HYDRA ל USD הוא $ 0.02629292 לכל HYDRA.

Hydra כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 790,281, עם היצע במחזור של 30.06M HYDRA. ב‑24 השעות האחרונות, HYDRA סחר בין $ 0.02617984 (נמוך) ל $ 0.02688516 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 51.99, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0203534.

ביצועים לטווח קצר, HYDRA נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו +0.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 592.97.

Hydra (HYDRA) מידע שוק

שווי שוק $ 790.28K$ 790.28K $ 790.28K נפח (24 שעות) $ 592.97$ 592.97 $ 592.97 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 853.38K$ 853.38K $ 853.38K אספקת מחזור 30.06M 30.06M 30.06M אספקה כוללת 32,455,493.2402218 32,455,493.2402218 32,455,493.2402218

שווי השוק הנוכחי של Hydra הוא $ 790.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 592.97. ההיצע במחזור של HYDRA הוא 30.06M, עם היצע כולל של 32455493.2402218. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 853.38K.