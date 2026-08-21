HYDAO מחיר היום

מחיר HYDAO (HYDAO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HYDAO ל USD הוא $ 0 לכל HYDAO.

HYDAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 118,853, עם היצע במחזור של 999.99M HYDAO. ב‑24 השעות האחרונות, HYDAO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00156012, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HYDAO נע ב +2.33% בשעה האחרונה ו +2.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 221.27.

HYDAO (HYDAO) מידע שוק

שווי שוק $ 118.85K$ 118.85K $ 118.85K נפח (24 שעות) $ 221.27$ 221.27 $ 221.27 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 118.85K$ 118.85K $ 118.85K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,989,519.9330506 999,989,519.9330506 999,989,519.9330506

שווי השוק הנוכחי של HYDAO הוא $ 118.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 221.27. ההיצע במחזור של HYDAO הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999989519.9330506. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 118.85K.