HYBR מחיר היום

מחיר HYBR (HYBR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HYBR ל USD הוא $ 0 לכל HYBR.

HYBR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 180,420, עם היצע במחזור של 232.23M HYBR. ב‑24 השעות האחרונות, HYBR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0017141, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HYBR נע ב +2.22% בשעה האחרונה ו +24.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.31K.

HYBR (HYBR) מידע שוק

שווי שוק $ 180.42K$ 180.42K $ 180.42K נפח (24 שעות) $ 1.31K$ 1.31K $ 1.31K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M אספקת מחזור 232.23M 232.23M 232.23M אספקה כוללת 1,993,084,724.290958 1,993,084,724.290958 1,993,084,724.290958

שווי השוק הנוכחי של HYBR הוא $ 180.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.31K. ההיצע במחזור של HYBR הוא 232.23M, עם היצע כולל של 1993084724.290958. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.55M.