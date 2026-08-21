Hunch מחיר היום

מחיר Hunch (HUNCH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HUNCH ל USD הוא $ 0 לכל HUNCH.

Hunch כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 50,181, עם היצע במחזור של 100.00B HUNCH. ב‑24 השעות האחרונות, HUNCH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HUNCH נע ב +2.23% בשעה האחרונה ו +11.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hunch (HUNCH) מידע שוק

שווי שוק $ 50.18K$ 50.18K $ 50.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.18K$ 50.18K $ 50.18K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hunch הוא $ 50.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUNCH הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.18K.