Hotdog מחיר היום

מחיר Hotdog (HOTDOG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOTDOG ל USD הוא $ 0 לכל HOTDOG.

Hotdog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,231, עם היצע במחזור של 100.00B HOTDOG. ב‑24 השעות האחרונות, HOTDOG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOTDOG נע ב -- בשעה האחרונה ו +22.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hotdog (HOTDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 31.23K$ 31.23K $ 31.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.23K$ 31.23K $ 31.23K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Hotdog הוא $ 31.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOTDOG הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.23K.