HotCocoa (HOTCOCOA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00559059 $ 0.00559059 $ 0.00559059 24 שעות נמוך $ 0.00572259 $ 0.00572259 $ 0.00572259 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00559059$ 0.00559059 $ 0.00559059 גבוה 24 שעות $ 0.00572259$ 0.00572259 $ 0.00572259 שיא כל הזמנים $ 0.0071471$ 0.0071471 $ 0.0071471 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00447324$ 0.00447324 $ 0.00447324 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.37% שינוי מחיר (7D) +0.28% שינוי מחיר (7D) +0.28%

HotCocoa (HOTCOCOA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00560321. במהלך 24 השעות האחרונות, HOTCOCOA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00559059 לבין שיא של $ 0.00572259, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOTCOCOAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0071471, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00447324.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOTCOCOA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HotCocoa (HOTCOCOA) מידע שוק

שווי שוק $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.97M$ 8.97M $ 8.97M אספקת מחזור 425.78M 425.78M 425.78M אספקה כוללת 1,600,000,000.0 1,600,000,000.0 1,600,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HotCocoa הוא $ 2.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOTCOCOA הוא 425.78M, עם היצע כולל של 1600000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.97M.