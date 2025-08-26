Hot Cross (HOTCROSS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.544661$ 0.544661 $ 0.544661 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +5.04% שינוי מחיר (1D) -40.18% שינוי מחיר (7D) -83.90% שינוי מחיר (7D) -83.90%

Hot Cross (HOTCROSS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HOTCROSS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOTCROSSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.544661, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOTCROSS השתנה ב +5.04% במהלך השעה האחרונה, -40.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-83.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hot Cross (HOTCROSS) מידע שוק

שווי שוק $ 13.42K$ 13.42K $ 13.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.19K$ 60.19K $ 60.19K אספקת מחזור 111.50M 111.50M 111.50M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hot Cross הוא $ 13.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOTCROSS הוא 111.50M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.19K.