Hoppy Token מחיר היום

מחיר Hoppy Token (HOPPY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOPPY ל USD הוא $ 0 לכל HOPPY.

Hoppy Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 57,964, עם היצע במחזור של 420.69T HOPPY. ב‑24 השעות האחרונות, HOPPY סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOPPY נע ב -- בשעה האחרונה ו +1.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hoppy Token (HOPPY) מידע שוק

שווי שוק $ 57.96K$ 57.96K $ 57.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.96K$ 57.96K $ 57.96K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hoppy Token הוא $ 57.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOPPY הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.96K.