Hoppy מחיר היום

מחיר Hoppy (HOPPY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOPPY ל USD הוא $ 0 לכל HOPPY.

Hoppy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,387,089, עם היצע במחזור של 420.69B HOPPY. ב‑24 השעות האחרונות, HOPPY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOPPY נע ב +1.00% בשעה האחרונה ו +22.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hoppy (HOPPY) מידע שוק

שווי שוק $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hoppy הוא $ 1.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOPPY הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.39M.