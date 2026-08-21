Hooja מחיר היום

מחיר Hooja (HOOJA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOOJA ל USD הוא $ 0 לכל HOOJA.

Hooja כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,823.5, עם היצע במחזור של 455.20M HOOJA. ב‑24 השעות האחרונות, HOOJA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOOJA נע ב -0.86% בשעה האחרונה ו +21.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hooja (HOOJA) מידע שוק

שווי שוק $ 14.82K$ 14.82K $ 14.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.82K$ 14.82K $ 14.82K אספקת מחזור 455.20M 455.20M 455.20M אספקה כוללת 455,201,271.03014624 455,201,271.03014624 455,201,271.03014624

שווי השוק הנוכחי של Hooja הוא $ 14.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOOJA הוא 455.20M, עם היצע כולל של 455201271.03014624. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.82K.