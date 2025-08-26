Holi (HOLI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.59% שינוי מחיר (1D) -7.41% שינוי מחיר (7D) -0.80% שינוי מחיר (7D) -0.80%

Holi (HOLI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HOLI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOLIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOLI השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, -7.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Holi (HOLI) מידע שוק

שווי שוק $ 12.04K$ 12.04K $ 12.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.04K$ 12.04K $ 12.04K אספקת מחזור 999.22M 999.22M 999.22M אספקה כוללת 999,217,739.092234 999,217,739.092234 999,217,739.092234

שווי השוק הנוכחי של Holi הוא $ 12.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOLI הוא 999.22M, עם היצע כולל של 999217739.092234. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.04K.