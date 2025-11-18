Hold Sloth מחיר היום

מחיר Hold Sloth (ZZZ) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000902, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZZZ ל USD הוא $ 0.00000902 לכל ZZZ.

Hold Sloth כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,606.8, עם היצע במחזור של 843.15M ZZZ. ב‑24 השעות האחרונות, ZZZ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00005615, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000902.

ביצועים לטווח קצר, ZZZ נע ב -- בשעה האחרונה ו -2.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hold Sloth (ZZZ) מידע שוק

שווי שוק $ 7.61K$ 7.61K $ 7.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K אספקת מחזור 843.15M 843.15M 843.15M אספקה כוללת 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988

