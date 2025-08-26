HMX (HMX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.123601 $ 0.123601 $ 0.123601 24 שעות נמוך $ 0.138689 $ 0.138689 $ 0.138689 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.123601$ 0.123601 $ 0.123601 גבוה 24 שעות $ 0.138689$ 0.138689 $ 0.138689 שיא כל הזמנים $ 19.87$ 19.87 $ 19.87 המחיר הנמוך ביותר $ 0.123601$ 0.123601 $ 0.123601 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.72% שינוי מחיר (1D) +1.91% שינוי מחיר (7D) -5.72% שינוי מחיר (7D) -5.72%

HMX (HMX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.128489. במהלך 24 השעות האחרונות, HMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.123601 לבין שיא של $ 0.138689, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.87, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.123601.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HMX השתנה ב -0.72% במהלך השעה האחרונה, +1.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HMX (HMX) מידע שוק

שווי שוק $ 582.42K$ 582.42K $ 582.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M אספקת מחזור 4.53M 4.53M 4.53M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HMX הוא $ 582.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HMX הוא 4.53M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.28M.