Hivemapper מחיר היום

מחיר Hivemapper (HONEY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HONEY ל USD הוא $ 0 לכל HONEY.

Hivemapper כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,928,240, עם היצע במחזור של 6.58B HONEY. ב‑24 השעות האחרונות, HONEY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.376287, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HONEY נע ב +0.81% בשעה האחרונה ו +5.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 156.81K.

Hivemapper (HONEY) מידע שוק

שווי שוק $ 3.93M$ 3.93M $ 3.93M נפח (24 שעות) $ 156.81K$ 156.81K $ 156.81K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.93M$ 3.93M $ 3.93M אספקת מחזור 6.58B 6.58B 6.58B אספקה כוללת 6,577,195,659.746462 6,577,195,659.746462 6,577,195,659.746462

שווי השוק הנוכחי של Hivemapper הוא $ 3.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 156.81K. ההיצע במחזור של HONEY הוא 6.58B, עם היצע כולל של 6577195659.746462. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.93M.