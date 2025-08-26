עוד על HGT

Hive Game Token סֵמֶל

Hive Game Token מחיר (HGT)

1 HGT ל USDמחיר חי:

-0.60%1D
Hive Game Token (HGT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:52:43 (UTC+8)

Hive Game Token (HGT) מידע על מחיר (USD)

Hive Game Token (HGT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02427213, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HGT השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -0.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hive Game Token (HGT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Hive Game Token הוא $ 55.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HGT הוא 2.51B, עם היצע כולל של 4979386979.56631. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 109.80K.

Hive Game Token (HGT) היסטוריית מחירים USD

מה זהHive Game Token (HGT)

Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Hive Game Token (HGT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Hive Game Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hive Game Token (HGT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hive Game Token (HGT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hive Game Token.

בדוק את Hive Game Token תחזית המחיר עכשיו‏!

HGT למטבעות מקומיים

Hive Game Token (HGT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hive Game Token (HGT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HGT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hive Game Token (HGT)

כמה שווה Hive Game Token (HGT) היום?
החי HGTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HGT ל USD?
המחיר הנוכחי של HGT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hive Game Token?
שווי השוק של HGT הוא $ 55.37K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HGT?
ההיצע במחזור של HGT הוא 2.51B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HGT?
‏‏HGT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02427213 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HGT?
HGT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HGT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HGT הוא -- USD.
האם HGT יעלה השנה?
HGT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HGT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:52:43 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.