Hive Game Token (HGT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02427213$ 0.02427213 $ 0.02427213 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.08% שינוי מחיר (1D) -0.61% שינוי מחיר (7D) -3.28% שינוי מחיר (7D) -3.28%

Hive Game Token (HGT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02427213, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HGT השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -0.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hive Game Token (HGT) מידע שוק

שווי שוק $ 55.37K$ 55.37K $ 55.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 109.80K$ 109.80K $ 109.80K אספקת מחזור 2.51B 2.51B 2.51B אספקה כוללת 4,979,386,979.56631 4,979,386,979.56631 4,979,386,979.56631

שווי השוק הנוכחי של Hive Game Token הוא $ 55.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HGT הוא 2.51B, עם היצע כולל של 4979386979.56631. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 109.80K.