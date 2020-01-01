Hive Game Token (HGT) טוקנומיקה

Hive Game Token (HGT) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Hive Game Token (HGT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Hive Game Token (HGT) מידע

Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena.

אתר רשמי:
https://project-hive.io/
מסמך לבן:
https://project-hive.io/docs/LitePaper.pdf

Hive Game Token (HGT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hive Game Token (HGT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 54.41K
$ 54.41K$ 54.41K
ההיצע הכולל:
$ 4.98B
$ 4.98B$ 4.98B
אספקה במחזור:
$ 2.51B
$ 2.51B$ 2.51B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 107.88K
$ 107.88K$ 107.88K
שיא כל הזמנים:
$ 0.02427213
$ 0.02427213$ 0.02427213
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0
$ 0$ 0

Hive Game Token (HGT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Hive Game Token (HGT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של HGT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות HGTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את HGTטוקניומיקה, חקרו אתHGTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

HGT חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן HGT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HGT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.