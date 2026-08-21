HILO מחיר היום

מחיר HILO (HILO) בזמן אמת היום הוא $ 0.0058316, עם שינוי של 6.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HILO ל USD הוא $ 0.0058316 לכל HILO.

HILO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 701,950, עם היצע במחזור של 120.37M HILO. ב‑24 השעות האחרונות, HILO סחר בין $ 0.00542218 (נמוך) ל $ 0.00596339 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.064327, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00373684.

ביצועים לטווח קצר, HILO נע ב +0.17% בשעה האחרונה ו +28.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 350.89.

HILO (HILO) מידע שוק

שווי שוק $ 701.95K$ 701.95K $ 701.95K נפח (24 שעות) $ 350.89$ 350.89 $ 350.89 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 701.95K$ 701.95K $ 701.95K אספקת מחזור 120.37M 120.37M 120.37M אספקה כוללת 120,373,012.48481348 120,373,012.48481348 120,373,012.48481348

שווי השוק הנוכחי של HILO הוא $ 701.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 350.89. ההיצע במחזור של HILO הוא 120.37M, עם היצע כולל של 120373012.48481348. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 701.95K.