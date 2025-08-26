HighKey מחיר (HIGHKEY)
-0.79%
-7.81%
+1.76%
+1.76%
HighKey (HIGHKEY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00282383. במהלך 24 השעות האחרונות, HIGHKEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00280861 לבין שיא של $ 0.00321963, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HIGHKEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01283211, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00243188.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HIGHKEY השתנה ב -0.79% במהלך השעה האחרונה, -7.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של HighKey הוא $ 2.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HIGHKEY הוא 950.00M, עם היצע כולל של 949999422.147522. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.67M.
במהלך היום, השינוי במחיר של HighKeyל USDהיה $ -0.000239253986428493.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHighKey ל USDהיה . $ -0.0002368775.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHighKey ל USDהיה $ +0.0001035919.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של HighKeyל USDהיה $ -0.0008202048678319417.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000239253986428493
|-7.81%
|30 ימים
|$ -0.0002368775
|-8.38%
|60 ימים
|$ +0.0001035919
|+3.67%
|90 ימים
|$ -0.0008202048678319417
|-22.50%
HighKey is pioneering the next generation of Web3 intelligence, offering a comprehensive platform powered by the groundbreaking DARP (Decentralized AI Research Protocol). We're bridging the gap between the power of Artificial Intelligence and the vast, complex world of blockchain data and operations, providing unparalleled insights and actionable intelligence for investors, developers, and businesses alike. HighKey goes beyond simple analytics. By leveraging the DARP protocol, we're building a decentralized ecosystem where AI models are collaboratively trained and refined, ensuring accuracy, transparency, and continuous improvement. Our platform offers a wide range of features, including advanced on-chain analytics, predictive market analysis, smart contract auditing tools, and personalized investment recommendations. With HighKey, users can easily navigate the complexities of Web3, identify emerging trends, assess risk, and make data-driven decisions with confidence. Whether you're a seasoned crypto investor or just starting to explore the potential of blockchain technology, HighKey provides the tools and intelligence you need to succeed. We empower users to understand on-chain activity like never before, offering clarity in a space often characterized by opacity. Our vision is to democratize access to sophisticated AI-driven insights, making them accessible to everyone in the Web3 ecosystem. By combining cutting-edge AI technology with the principles of decentralization, HighKey is creating a more transparent, efficient, and informed future for blockchain. Join us in building the future of Web3 intelligence!
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה HighKey (HIGHKEY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HighKey (HIGHKEY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HighKey.
בדוק את HighKey תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של HighKey (HIGHKEY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HIGHKEY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.