HighKey (HIGHKEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00280861 גבוה 24 שעות $ 0.00321963 שיא כל הזמנים $ 0.01283211 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00243188 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.79% שינוי מחיר (1D) -7.81% שינוי מחיר (7D) +1.76%

HighKey (HIGHKEY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00282383. במהלך 24 השעות האחרונות, HIGHKEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00280861 לבין שיא של $ 0.00321963, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HIGHKEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01283211, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00243188.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HIGHKEY השתנה ב -0.79% במהלך השעה האחרונה, -7.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HighKey (HIGHKEY) מידע שוק

שווי שוק $ 2.67M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.67M אספקת מחזור 950.00M אספקה כוללת 949,999,422.147522

שווי השוק הנוכחי של HighKey הוא $ 2.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HIGHKEY הוא 950.00M, עם היצע כולל של 949999422.147522. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.67M.