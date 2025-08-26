higher (HIGHER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00381449 $ 0.00381449 $ 0.00381449 24 שעות נמוך $ 0.00453666 $ 0.00453666 $ 0.00453666 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00381449$ 0.00381449 $ 0.00381449 גבוה 24 שעות $ 0.00453666$ 0.00453666 $ 0.00453666 שיא כל הזמנים $ 0.114177$ 0.114177 $ 0.114177 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) -15.33% שינוי מחיר (7D) -15.14% שינוי מחיר (7D) -15.14%

higher (HIGHER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00384088. במהלך 24 השעות האחרונות, HIGHER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00381449 לבין שיא של $ 0.00453666, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HIGHERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.114177, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HIGHER השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -15.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

higher (HIGHER) מידע שוק

שווי שוק $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של higher הוא $ 3.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HIGHER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.84M.