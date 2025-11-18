Hexly מחיר היום

מחיר Hexly ($HEX) בזמן אמת היום הוא $ 0.0001061, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $HEX ל USD הוא $ 0.0001061 לכל $HEX.

Hexly כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,610.21, עם היצע במחזור של 100.00M $HEX. ב‑24 השעות האחרונות, $HEX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00383109, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000884.

ביצועים לטווח קצר, $HEX נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hexly ($HEX) מידע שוק

שווי שוק $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hexly הוא $ 10.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $HEX הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.61K.