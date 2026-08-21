HELLOWORLD מחיר היום

מחיר HELLOWORLD (HELLOWORLD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HELLOWORLD ל USD הוא $ 0 לכל HELLOWORLD.

HELLOWORLD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 47,072, עם היצע במחזור של 1.00B HELLOWORLD. ב‑24 השעות האחרונות, HELLOWORLD סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01334877, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HELLOWORLD נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HELLOWORLD (HELLOWORLD) מידע שוק

שווי שוק $ 47.07K$ 47.07K $ 47.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.07K$ 47.07K $ 47.07K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,003,385,485.791631 1,003,385,485.791631 1,003,385,485.791631

שווי השוק הנוכחי של HELLOWORLD הוא $ 47.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HELLOWORLD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1003385485.791631. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.07K.