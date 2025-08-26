Heidrun (HEIDRUN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.89% שינוי מחיר (1D) -8.75% שינוי מחיר (7D) +10.98% שינוי מחיר (7D) +10.98%

Heidrun (HEIDRUN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HEIDRUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HEIDRUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HEIDRUN השתנה ב -0.89% במהלך השעה האחרונה, -8.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Heidrun (HEIDRUN) מידע שוק

שווי שוק $ 125.77K$ 125.77K $ 125.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 125.77K$ 125.77K $ 125.77K אספקת מחזור 990.58M 990.58M 990.58M אספקה כוללת 990,575,819.8634902 990,575,819.8634902 990,575,819.8634902

שווי השוק הנוכחי של Heidrun הוא $ 125.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HEIDRUN הוא 990.58M, עם היצע כולל של 990575819.8634902. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.77K.