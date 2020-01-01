Heidrun (HEIDRUN) טוקנומיקה
Heidrun is a visionary project that seamlessly integrates cutting-edge blockchain technology with the transformative power of AI. By leveraging Web3 gaming and decentralized AI utilities, Heidrun is reshaping the crypto landscape with unparalleled innovation and user engagement. Whether you're a gamer seeking immersive experiences, an investor exploring groundbreaking opportunities, or a blockchain enthusiast eager for the next evolution in decentralized ecosystems, Heidrun offers a dynamic platform tailored to your aspirations. With a focus on accessibility, scalability, and real-world utility, Heidrun paves the way for a future where technology, creativity, and community thrive in harmony, setting new standards for excellence in the Web3 space.
Heidrun (HEIDRUN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Heidrun (HEIDRUN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של HEIDRUN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות HEIDRUNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את HEIDRUNטוקניומיקה, חקרו אתHEIDRUNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.