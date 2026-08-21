HeavyPulp מחיר היום

מחיר HeavyPulp (HEAVYPULP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00111938, עם שינוי של 6.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HEAVYPULP ל USD הוא $ 0.00111938 לכל HEAVYPULP.

HeavyPulp כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,118,763, עם היצע במחזור של 999.74M HEAVYPULP. ב‑24 השעות האחרונות, HEAVYPULP סחר בין $ 0.00100469 (נמוך) ל $ 0.00124629 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00512606, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HEAVYPULP נע ב -3.67% בשעה האחרונה ו +21.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 39.63K.

HeavyPulp (HEAVYPULP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M נפח (24 שעות) $ 39.63K$ 39.63K $ 39.63K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M אספקת מחזור 999.74M 999.74M 999.74M אספקה כוללת 999,743,758.815335 999,743,758.815335 999,743,758.815335

שווי השוק הנוכחי של HeavyPulp הוא $ 1.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 39.63K. ההיצע במחזור של HEAVYPULP הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999743758.815335. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.12M.