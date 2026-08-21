HeadStarter מחיר היום

מחיר HeadStarter (HST) בזמן אמת היום הוא $ 0.00101295, עם שינוי של 4.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HST ל USD הוא $ 0.00101295 לכל HST.

HeadStarter כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 190,659, עם היצע במחזור של 188.41M HST. ב‑24 השעות האחרונות, HST סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00103224 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.060406, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HST נע ב -0.90% בשעה האחרונה ו +6.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.82.

HeadStarter (HST) מידע שוק

שווי שוק $ 190.66K$ 190.66K $ 190.66K נפח (24 שעות) $ 4.82$ 4.82 $ 4.82 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M אספקת מחזור 188.41M 188.41M 188.41M אספקה כוללת 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HeadStarter הוא $ 190.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.82. ההיצע במחזור של HST הוא 188.41M, עם היצע כולל של 2500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.53M.