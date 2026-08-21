Hbadger מחיר היום

מחיר Hbadger (HBADG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HBADG ל USD הוא $ 0 לכל HBADG.

Hbadger כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 63,645, עם היצע במחזור של 6.12B HBADG. ב‑24 השעות האחרונות, HBADG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HBADG נע ב -0.33% בשעה האחרונה ו -0.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hbadger (HBADG) מידע שוק

שווי שוק $ 63.65K$ 63.65K $ 63.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 91.53K$ 91.53K $ 91.53K אספקת מחזור 6.12B 6.12B 6.12B אספקה כוללת 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hbadger הוא $ 63.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HBADG הוא 6.12B, עם היצע כולל של 8800000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 91.53K.