hazza מחיר היום

מחיר hazza (HAZZA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HAZZA ל USD הוא $ 0 לכל HAZZA.

hazza כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,207, עם היצע במחזור של 100.00B HAZZA. ב‑24 השעות האחרונות, HAZZA סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HAZZA נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

hazza (HAZZA) מידע שוק

שווי שוק $ 22.21K$ 22.21K $ 22.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.21K$ 22.21K $ 22.21K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של hazza הוא $ 22.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAZZA הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.21K.