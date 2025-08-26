Hawk (HAWK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +2.98% שינוי מחיר (7D) -15.16%

Hawk (HAWK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HAWK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HAWKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAWK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +2.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hawk (HAWK) מידע שוק

שווי שוק $ 4.97M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.33M אספקת מחזור 74.57B אספקה כוללת 80,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hawk הוא $ 4.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAWK הוא 74.57B, עם היצע כולל של 80000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.33M.