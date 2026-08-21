HAVA מחיר היום

מחיר HAVA (HAVA) בזמן אמת היום הוא $ 2.22, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HAVA ל USD הוא $ 2.22 לכל HAVA.

HAVA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,874,281, עם היצע במחזור של 4.00M HAVA. ב‑24 השעות האחרונות, HAVA סחר בין $ 2.22 (נמוך) ל $ 2.22 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.26, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.599564.

ביצועים לטווח קצר, HAVA נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.56K.

HAVA (HAVA) מידע שוק

שווי שוק $ 8.87M$ 8.87M $ 8.87M נפח (24 שעות) $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.37M$ 44.37M $ 44.37M אספקת מחזור 4.00M 4.00M 4.00M אספקה כוללת 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HAVA הוא $ 8.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.56K. ההיצע במחזור של HAVA הוא 4.00M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.37M.