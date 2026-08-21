HashToken מחיר היום

מחיר HashToken (HTK) בזמן אמת היום הוא $ 100.19, עם שינוי של 0.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HTK ל USD הוא $ 100.19 לכל HTK.

HashToken כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 351,454, עם היצע במחזור של 3.51K HTK. ב‑24 השעות האחרונות, HTK סחר בין $ 98.06 (נמוך) ל $ 104.05 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 132.27, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 65.39.

ביצועים לטווח קצר, HTK נע ב -0.37% בשעה האחרונה ו -10.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 500.97.

HashToken (HTK) מידע שוק

שווי שוק $ 351.45K$ 351.45K $ 351.45K נפח (24 שעות) $ 500.97$ 500.97 $ 500.97 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 351.45K$ 351.45K $ 351.45K אספקת מחזור 3.51K 3.51K 3.51K אספקה כוללת 3,510.0 3,510.0 3,510.0

שווי השוק הנוכחי של HashToken הוא $ 351.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 500.97. ההיצע במחזור של HTK הוא 3.51K, עם היצע כולל של 3510.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 351.45K.