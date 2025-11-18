Hand Guy מחיר היום

מחיר Hand Guy (HANDGUY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000584, עם שינוי של 12.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HANDGUY ל USD הוא $ 0.00000584 לכל HANDGUY.

Hand Guy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,837.81, עם היצע במחזור של 999.23M HANDGUY. ב‑24 השעות האחרונות, HANDGUY סחר בין $ 0.00000562 (נמוך) ל $ 0.00000664 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00128685, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000562.

ביצועים לטווח קצר, HANDGUY נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו -26.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hand Guy (HANDGUY) מידע שוק

שווי שוק $ 5.84K$ 5.84K $ 5.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.84K$ 5.84K $ 5.84K אספקת מחזור 999.23M 999.23M 999.23M אספקה כוללת 999,233,103.371049 999,233,103.371049 999,233,103.371049

שווי השוק הנוכחי של Hand Guy הוא $ 5.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HANDGUY הוא 999.23M, עם היצע כולל של 999233103.371049. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.84K.