Habitat מחיר היום

מחיר Habitat (HABITAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.064842, עם שינוי של 1.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HABITAT ל USD הוא $ 0.064842 לכל HABITAT.

Habitat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,743,339, עם היצע במחזור של 73.56M HABITAT. ב‑24 השעות האחרונות, HABITAT סחר בין $ 0.060353 (נמוך) ל $ 0.066342 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.173107, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.04370948.

ביצועים לטווח קצר, HABITAT נע ב +0.44% בשעה האחרונה ו +3.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Habitat (HABITAT) מידע שוק

שווי שוק $ 4.74M$ 4.74M $ 4.74M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.45M$ 6.45M $ 6.45M אספקת מחזור 73.56M 73.56M 73.56M אספקה כוללת 99,999,839.57773003 99,999,839.57773003 99,999,839.57773003

שווי השוק הנוכחי של Habitat הוא $ 4.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HABITAT הוא 73.56M, עם היצע כולל של 99999839.57773003. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.45M.