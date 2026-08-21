GVNR מחיר היום

מחיר GVNR (GVNR) בזמן אמת היום הוא $ 0.236449, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GVNR ל USD הוא $ 0.236449 לכל GVNR.

GVNR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,794,663, עם היצע במחזור של 16.05M GVNR. ב‑24 השעות האחרונות, GVNR סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.99, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03570621.

ביצועים לטווח קצר, GVNR נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 12.49.

GVNR (GVNR) מידע שוק

שווי שוק $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M נפח (24 שעות) $ 12.49$ 12.49 $ 12.49 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M אספקת מחזור 16.05M 16.05M 16.05M אספקה כוללת 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GVNR הוא $ 3.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.49. ההיצע במחזור של GVNR הוא 16.05M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.73M.