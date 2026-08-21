Guru מחיר היום

מחיר Guru (GURU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GURU ל USD הוא $ 0 לכל GURU.

Guru כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,458.02, עם היצע במחזור של 99.00M GURU. ב‑24 השעות האחרונות, GURU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.084421, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GURU נע ב +0.12% בשעה האחרונה ו +25.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.72.

Guru (GURU) מידע שוק

שווי שוק $ 18.46K$ 18.46K $ 18.46K נפח (24 שעות) $ 5.72$ 5.72 $ 5.72 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.46K$ 18.46K $ 18.46K אספקת מחזור 99.00M 99.00M 99.00M אספקה כוללת 99,001,225.37722665 99,001,225.37722665 99,001,225.37722665

שווי השוק הנוכחי של Guru הוא $ 18.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.72. ההיצע במחזור של GURU הוא 99.00M, עם היצע כולל של 99001225.37722665. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.46K.