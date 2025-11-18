Gunda מחיר היום

מחיר Gunda (GUNDA) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 4.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GUNDA ל USD הוא -- לכל GUNDA.

Gunda כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 484,485, עם היצע במחזור של 1.00B GUNDA. ב‑24 השעות האחרונות, GUNDA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GUNDA נע ב +3.16% בשעה האחרונה ו -9.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gunda (GUNDA) מידע שוק

שווי שוק $ 484.49K$ 484.49K $ 484.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 484.49K$ 484.49K $ 484.49K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gunda הוא $ 484.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GUNDA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 484.49K.