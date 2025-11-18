GUMMY מחיר היום

מחיר GUMMY (GUMMY) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 4.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GUMMY ל USD הוא -- לכל GUMMY.

GUMMY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 348,268, עם היצע במחזור של 792.59M GUMMY. ב‑24 השעות האחרונות, GUMMY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.227728, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GUMMY נע ב +2.29% בשעה האחרונה ו -15.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GUMMY (GUMMY) מידע שוק

שווי שוק $ 348.27K$ 348.27K $ 348.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 348.27K$ 348.27K $ 348.27K אספקת מחזור 792.59M 792.59M 792.59M אספקה כוללת 792,591,815.8290528 792,591,815.8290528 792,591,815.8290528

שווי השוק הנוכחי של GUMMY הוא $ 348.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GUMMY הוא 792.59M, עם היצע כולל של 792591815.8290528. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 348.27K.