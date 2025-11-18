GULL מחיר היום

מחיר GULL (GULL) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GULL ל USD הוא -- לכל GULL.

GULL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,076.19, עם היצע במחזור של 42.83M GULL. ב‑24 השעות האחרונות, GULL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0147066, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GULL נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GULL (GULL) מידע שוק

שווי שוק $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 82.62K$ 82.62K $ 82.62K אספקת מחזור 42.83M 42.83M 42.83M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GULL הוא $ 7.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GULL הוא 42.83M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.62K.