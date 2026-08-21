GRX Chain מחיר היום

מחיר GRX Chain (GRX) בזמן אמת היום הוא $ 13.05, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GRX ל USD הוא $ 13.05 לכל GRX.

GRX Chain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 124,157,438, עם היצע במחזור של 9.51M GRX. ב‑24 השעות האחרונות, GRX סחר בין $ 13.05 (נמוך) ל $ 13.06 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 21.31, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.868057.

ביצועים לטווח קצר, GRX נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 75.44.

GRX Chain (GRX) מידע שוק

שווי שוק $ 124.16M$ 124.16M $ 124.16M נפח (24 שעות) $ 75.44$ 75.44 $ 75.44 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 130.50M$ 130.50M $ 130.50M אספקת מחזור 9.51M 9.51M 9.51M אספקה כוללת 9,998,039.0 9,998,039.0 9,998,039.0

שווי השוק הנוכחי של GRX Chain הוא $ 124.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 75.44. ההיצע במחזור של GRX הוא 9.51M, עם היצע כולל של 9998039.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 130.50M.