Grumpy Cat Coin סֵמֶל

Grumpy Cat Coin מחיר (GRUMPY)

לא רשום

1 GRUMPY ל USDמחיר חי:

$0.0002202
$0.0002202$0.0002202
-18.10%1D
mexc
USD
Grumpy Cat Coin (GRUMPY) טבלת מחירים חיה
Grumpy Cat Coin (GRUMPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00933552
$ 0.00933552$ 0.00933552

$ 0
$ 0$ 0

-2.76%

-18.11%

-6.51%

-6.51%

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GRUMPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRUMPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00933552, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRUMPY השתנה ב -2.76% במהלך השעה האחרונה, -18.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) מידע שוק

$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M

--
----

$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M

9.18B
9.18B 9.18B

9,178,833,895.769375
9,178,833,895.769375 9,178,833,895.769375

שווי השוק הנוכחי של Grumpy Cat Coin הוא $ 2.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRUMPY הוא 9.18B, עם היצע כולל של 9178833895.769375. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.02M.

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Grumpy Cat Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGrumpy Cat Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGrumpy Cat Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Grumpy Cat Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-18.11%
30 ימים$ 0+53.26%
60 ימים$ 0-68.68%
90 ימים$ 0--

מה זהGrumpy Cat Coin (GRUMPY)

Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) משאב

האתר הרשמי

Grumpy Cat Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Grumpy Cat Coin (GRUMPY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Grumpy Cat Coin (GRUMPY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Grumpy Cat Coin.

בדוק את Grumpy Cat Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

GRUMPY למטבעות מקומיים

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Grumpy Cat Coin (GRUMPY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GRUMPY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

כמה שווה Grumpy Cat Coin (GRUMPY) היום?
החי GRUMPYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GRUMPY ל USD?
המחיר הנוכחי של GRUMPY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Grumpy Cat Coin?
שווי השוק של GRUMPY הוא $ 2.02M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GRUMPY?
ההיצע במחזור של GRUMPY הוא 9.18B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GRUMPY?
‏‏GRUMPY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00933552 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GRUMPY?
GRUMPY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GRUMPY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GRUMPY הוא -- USD.
האם GRUMPY יעלה השנה?
GRUMPY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GRUMPY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
