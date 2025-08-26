Grumpy Cat Coin (GRUMPY) מידע על מחיר (USD)

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GRUMPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRUMPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00933552, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRUMPY השתנה ב -2.76% במהלך השעה האחרונה, -18.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Grumpy Cat Coin הוא $ 2.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRUMPY הוא 9.18B, עם היצע כולל של 9178833895.769375. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.02M.