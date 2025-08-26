Gridcoin (GRC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00338219 $ 0.00338219 $ 0.00338219 24 שעות נמוך $ 0.00461333 $ 0.00461333 $ 0.00461333 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00338219$ 0.00338219 $ 0.00338219 גבוה 24 שעות $ 0.00461333$ 0.00461333 $ 0.00461333 שיא כל הזמנים $ 0.214228$ 0.214228 $ 0.214228 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00060646$ 0.00060646 $ 0.00060646 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.68% שינוי מחיר (1D) +30.27% שינוי מחיר (7D) +16.38% שינוי מחיר (7D) +16.38%

Gridcoin (GRC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00441051. במהלך 24 השעות האחרונות, GRC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00338219 לבין שיא של $ 0.00461333, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.214228, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00060646.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRC השתנה ב +0.68% במהלך השעה האחרונה, +30.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gridcoin (GRC) מידע שוק

שווי שוק $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M אספקת מחזור 488.75M 488.75M 488.75M אספקה כוללת 505,005,494.61575 505,005,494.61575 505,005,494.61575

שווי השוק הנוכחי של Gridcoin הוא $ 2.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRC הוא 488.75M, עם היצע כולל של 505005494.61575. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.23M.