Grassito (GRASSITO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.73% שינוי מחיר (1D) -11.84% שינוי מחיר (7D) -16.25% שינוי מחיר (7D) -16.25%

Grassito (GRASSITO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GRASSITO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRASSITOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRASSITO השתנה ב +0.73% במהלך השעה האחרונה, -11.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Grassito (GRASSITO) מידע שוק

שווי שוק $ 146.44K$ 146.44K $ 146.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 146.44K$ 146.44K $ 146.44K אספקת מחזור 415.22B 415.22B 415.22B אספקה כוללת 415,220,725,946.373 415,220,725,946.373 415,220,725,946.373

שווי השוק הנוכחי של Grassito הוא $ 146.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRASSITO הוא 415.22B, עם היצע כולל של 415220725946.373. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 146.44K.