grantr מחיר היום

מחיר grantr (GRANTR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GRANTR ל USD הוא $ 0 לכל GRANTR.

grantr כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,889, עם היצע במחזור של 100.00B GRANTR. ב‑24 השעות האחרונות, GRANTR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GRANTR נע ב -1.32% בשעה האחרונה ו +21.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

grantr (GRANTR) מידע שוק

שווי שוק $ 30.89K$ 30.89K $ 30.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.89K$ 30.89K $ 30.89K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של grantr הוא $ 30.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRANTR הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.89K.