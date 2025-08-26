GovWorld (GOV) מידע על מחיר (USD)

GovWorld (GOV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00163155. במהלך 24 השעות האחרונות, GOV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0016053 לבין שיא של $ 0.00163858, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.240885, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00119396.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOV השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -0.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GovWorld (GOV) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של GovWorld הוא $ 75.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOV הוא 46.21M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 163.16K.