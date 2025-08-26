GorplesCoin (GORPLES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.126695$ 0.126695 $ 0.126695 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21% שינוי מחיר (1D) -10.43% שינוי מחיר (7D) -7.93% שינוי מחיר (7D) -7.93%

GorplesCoin (GORPLES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GORPLES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GORPLESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.126695, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GORPLES השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -10.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GorplesCoin (GORPLES) מידע שוק

שווי שוק $ 92.05K$ 92.05K $ 92.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 92.05K$ 92.05K $ 92.05K אספקת מחזור 497.48M 497.48M 497.48M אספקה כוללת 497,478,704.4095962 497,478,704.4095962 497,478,704.4095962

שווי השוק הנוכחי של GorplesCoin הוא $ 92.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GORPLES הוא 497.48M, עם היצע כולל של 497478704.4095962. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 92.05K.