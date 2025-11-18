goodcryptoX מחיר היום

מחיר goodcryptoX (GOOD) בזמן אמת היום הוא $ 0.052979, עם שינוי של 3.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOOD ל USD הוא $ 0.052979 לכל GOOD.

goodcryptoX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,123,211, עם היצע במחזור של 21.20M GOOD. ב‑24 השעות האחרונות, GOOD סחר בין $ 0.052743 (נמוך) ל $ 0.054726 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.186012, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.052743.

ביצועים לטווח קצר, GOOD נע ב +0.06% בשעה האחרונה ו -10.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

goodcryptoX (GOOD) מידע שוק

שווי שוק $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 52.98M$ 52.98M $ 52.98M אספקת מחזור 21.20M 21.20M 21.20M אספקה כוללת 999,915,268.1903609 999,915,268.1903609 999,915,268.1903609

שווי השוק הנוכחי של goodcryptoX הוא $ 1.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOOD הוא 21.20M, עם היצע כולל של 999915268.1903609. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.98M.