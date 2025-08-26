עוד על GGG

Good Games Guild סֵמֶל

Good Games Guild מחיר (GGG)

לא רשום

1 GGG ל USDמחיר חי:

$0.00311013
$0.00311013
-2.90%1D
Good Games Guild (GGG) טבלת מחירים חיה
Good Games Guild (GGG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0030632
$ 0.0030632
24 שעות נמוך
$ 0.00320531
$ 0.00320531
גבוה 24 שעות

$ 0.0030632
$ 0.0030632

$ 0.00320531
$ 0.00320531

$ 16.86
$ 16.86

$ 0.00180044
$ 0.00180044

-0.03%

-2.98%

-8.93%

-8.93%

Good Games Guild (GGG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00310912. במהלך 24 השעות האחרונות, GGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0030632 לבין שיא של $ 0.00320531, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16.86, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00180044.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GGG השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -2.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Good Games Guild (GGG) מידע שוק

$ 124.41K
$ 124.41K

--
--

$ 311.01K
$ 311.01K

40.00M
40.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Good Games Guild הוא $ 124.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GGG הוא 40.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 311.01K.

Good Games Guild (GGG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Good Games Guildל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGood Games Guild ל USDהיה . $ -0.0002776353.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGood Games Guild ל USDהיה $ +0.0019532797.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Good Games Guildל USDהיה $ -0.0007334071089425335.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.98%
30 ימים$ -0.0002776353-8.92%
60 ימים$ +0.0019532797+62.82%
90 ימים$ -0.0007334071089425335-19.08%

מה זהGood Games Guild (GGG)

Good Games Guild is a Gaming Hub that aims to create the largest virtual world economy by sponsoring millions of play-to-earn gamers, investing in play-to-earn games along with their in-game assets, and building tools that will enhance the future of gaming and meta-verse.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Good Games Guild (GGG) משאב

האתר הרשמי

Good Games Guildתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Good Games Guild (GGG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Good Games Guild (GGG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Good Games Guild.

בדוק את Good Games Guild תחזית המחיר עכשיו‏!

GGG למטבעות מקומיים

Good Games Guild (GGG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Good Games Guild (GGG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GGG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Good Games Guild (GGG)

כמה שווה Good Games Guild (GGG) היום?
החי GGGהמחיר ב USD הוא 0.00310912 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GGG ל USD?
המחיר הנוכחי של GGG ל USD הוא $ 0.00310912. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Good Games Guild?
שווי השוק של GGG הוא $ 124.41K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GGG?
ההיצע במחזור של GGG הוא 40.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GGG?
‏‏GGG השיג מחיר שיא (ATH) של 16.86 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GGG?
GGG ‏‏רשם מחירATL של 0.00180044 USD.
מהו נפח המסחר של GGG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GGG הוא -- USD.
האם GGG יעלה השנה?
GGG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GGG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.