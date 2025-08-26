Good Games Guild (GGG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0030632 $ 0.0030632 $ 0.0030632 24 שעות נמוך $ 0.00320531 $ 0.00320531 $ 0.00320531 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0030632$ 0.0030632 $ 0.0030632 גבוה 24 שעות $ 0.00320531$ 0.00320531 $ 0.00320531 שיא כל הזמנים $ 16.86$ 16.86 $ 16.86 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00180044$ 0.00180044 $ 0.00180044 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -2.98% שינוי מחיר (7D) -8.93% שינוי מחיר (7D) -8.93%

Good Games Guild (GGG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00310912. במהלך 24 השעות האחרונות, GGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0030632 לבין שיא של $ 0.00320531, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16.86, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00180044.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GGG השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -2.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Good Games Guild (GGG) מידע שוק

שווי שוק $ 124.41K$ 124.41K $ 124.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 311.01K$ 311.01K $ 311.01K אספקת מחזור 40.00M 40.00M 40.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Good Games Guild הוא $ 124.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GGG הוא 40.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 311.01K.