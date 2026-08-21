GoblinCoin מחיר היום

מחיר GoblinCoin (GOBLIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOBLIN ל USD הוא $ 0 לכל GOBLIN.

GoblinCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 149,097, עם היצע במחזור של 703.48M GOBLIN. ב‑24 השעות האחרונות, GOBLIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02649191, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GOBLIN נע ב -0.45% בשעה האחרונה ו +21.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 28.14K.

GoblinCoin (GOBLIN) מידע שוק

שווי שוק $ 149.10K$ 149.10K $ 149.10K נפח (24 שעות) $ 28.14K$ 28.14K $ 28.14K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 149.10K$ 149.10K $ 149.10K אספקת מחזור 703.48M 703.48M 703.48M אספקה כוללת 703,476,746.539806 703,476,746.539806 703,476,746.539806

שווי השוק הנוכחי של GoblinCoin הוא $ 149.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 28.14K. ההיצע במחזור של GOBLIN הוא 703.48M, עם היצע כולל של 703476746.539806. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 149.10K.